Pist Bisikleti Milli Takımından 4 Madalya - Son Dakika
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Pist Bisikleti Milli Takımından 4 Madalya

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Milli takım, Macaristan'da 1 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Ramazan Yılmaz, 2 gümüşle kürsüye çıktı.

Pist Bisikleti Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen IV. Budapest GP2'de 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere 4 madalya kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de düzenlenen UCI Class 2 kategorisindeki organizasyonda milli sporcular farklı disiplinlerde mücadele etti.

Milli sporcu Ramazan Yılmaz, Elimination disiplininde birinci olarak altın madalya kazanırken, aynı yarışta mücadele eden Mustafa Tarakcı ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Ramazan Yılmaz, points disiplininde de ikinci sırayı alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, omnium yarışını da ikinci tamamlayarak bir kez daha kürsüye çıktı.

Böylece Türkiye, organizasyonu 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamladı.

Budapeşte'de elde edilen sonuçlar, 14-18 Ekim tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek Tissot UCI Pist Bisikleti Dünya Şampiyonası öncesinde milli sporcular açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

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