Pist Bisikleti Milli Takımından Çifte Madalya Zaferi - Son Dakika
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Pist Bisikleti Milli Takımından Çifte Madalya Zaferi

Pist Bisikleti Milli Takımından Çifte Madalya Zaferi
15.06.2026 13:23
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Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakcı, GP Brno ve GP Austria'da 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Pist Bisikleti kategorisinde Dünya Şampiyonası kotası yolunda mücadele eden Pist Bisikleti Milli Takımı sporcularından Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakcı, GP Brno ve GP Austria yarışlarında 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu 2026 faaliyet takviminde yer alan, Dünya Şampiyonası kotası açısından önem taşıyan GP Brno (C1) ve GP Austria (C2) yarışlarında mücadele eden Pist Bisikleti Milli Takımı, Çekya'da önemli başarılara imza attı.

Ramazan Yılmaz, GP Brno ve GP Austria yarışlarında gösterdiği performansla toplam dört madalya kazanarak organizasyonun öne çıkan isimlerinden biri oldu. GP Brno'da U23 Erkekler Scratch yarışında ve Omnium yarışında gümüş, takım arkadaşı Mustafa Tarakcı ile birlikte mücadele ettiği Madison yarışında ise bronz madalya kazanan milli sporcu, GP Austria'da Omnium kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Emin Müftüoğlu: "Pist bisikletinde geleceğe umutla bakıyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, elde edilen başarıların Türk bisikleti adına önemli bir gelişme olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Pist bisikletinde son yıllarda attığımız adımların karşılığını uluslararası arenada almaya başlıyoruz. Sporcularımızın Çekya'da elde ettiği madalyalar ve topladıkları UCI puanları, Dünya Şampiyonası hedefimiz açısından son derece değerli. Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakcı başta olmak üzere sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Bu başarılar, Türk pist bisikletinin geleceği adına bizlere büyük umut veriyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ramazan Yılmaz, Gümüş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pist Bisikleti Milli Takımından Çifte Madalya Zaferi - Son Dakika

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