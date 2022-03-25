Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı

25.03.2022 20:52

Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi Tenis Turnuvası tamamlandı.

Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi Tenis Turnuvası tamamlandı.

Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvada, yaklaşık 100 sporcu derece elde etmek için ter döktü.

Tek erkeklerde Emir Sütekin ve tek kadınlarda Özge Yüksel şampiyonluğa ulaştı.

Çift erkeklerde Deniz Utku Temel ve Emir Sütekin ve çift kadınlarda Billur Gönlüşen ve

Senem Öcal şampiyonluk kupasına ulaştı.

Derece elde eden sporculara kupaları düzenlenen törenle verildi.

Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı
Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı
Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı
Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı

YORUMLAR
500
Büyükler Kürek Türkiye Kupası başladı Büyükler Kürek Türkiye Kupası başladı Portakal Çiçeği Karnavalı çeşitli etkinliklerle başladı Portakal Çiçeği Karnavalı çeşitli etkinliklerle başladı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Bir Rus üst düzey komutan daha öldürüldü: Bu kez ölenin rütbesi korgeneral
20:40 Formula 1 pistinin 10 kilometre yakınındaki rafineride patlama meydana geldi!
20:39 Erdoğan ile Zelenski arasında telefon trafiği: Müzakerelerin geldiği aşama konuşuldu
20:37 Pakistan uyruklu şahıs, kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşıyordu! Şahsa tepki yağıyor
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Yeni Havalimanı'nda kokpite girdi, merak ettiklerini pilotlara sordu
20:09 Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi!
19:59 AK Partili Mehmet Metiner: Bizim iktidarımızı eğer götürürse ekonomi götürür
19:57 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi vefat etti!
19:36 CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, Kılıçdaroğlu'na: Gönlümüzün adayı sizsiniz
19:27 Venezeula'yla karşılaşacak olan Arjantin'de oynayan Messi'nin son maçı olabilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 21:29:13. #1.13#
SON DAKİKA: Portakal Çiçeği Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi tenis turnuvası tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement