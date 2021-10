Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu

Fenerbahçe'de Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğu iddiaları Portekizli hocayı bir hayli sıkmış durumda. Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde oturan Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında gerginlik olduğu iddia edilmişti.

Sabah'ın haberine göre; Vitor Pereira yaşanan gelişmeler sonrası konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MAKSİMUM FAYDA ALACAĞIM"

Pereira, her teknik adamın kariyeri tüm dünya tarafından kabul edilen bir oyuncuya sahip olmaktan mutluluk duyacağını belirtip, "Mesut'la da her maç öncesinde görüşüp durumuyla ilgili bilgi alıyorum. Olympiakos maçında oynatmak için Hatay'da dinlendirdim. Ancak grip oldu ve bu iki maçı kaçırdı. O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak. Herkes konuşabilir ama son karar benim. Mesut gibi bir yıldıza sahip olmaktan mutluyum, maksimum faydayı alacağım şekilde de oynatma kararına sahibim" ifadelerini kullandı.