İngiltere Premier Lig yönetimi, saha kenarındaki görevli çocukların topu doğrudan futbolculara vermesini yasakladı.
Lig yönetimi, top toplayıcı çocuklarla zaman zaman yaşanan gerilimi önlemek ve ev sahibi takımın avantaj sağlamasının önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti.
Buna göre, maçlarda oyunu hızlandırmak adına sahanın etrafına, her iki tarafta yedişer olmak üzere toplam 14 top yerleştirilecek. Futbolcular saha kenarındaki görevli çocuklar yerine topu konilerden alacak. Görevli çocuklar ise saha dışına çıkan topları boş konilere koyacak.
Son Dakika › Spor › Premier Lig'de saha kenarındaki çocuklar artık top veremeyecek - Son Dakika
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