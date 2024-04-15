İngiltere Premier Lig'de 33 hafta geride kalırken, zirve 6 takım arasında 15 kez el değiştirdi.
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta maçları sonrası Manchester City, 73 puanla zirvede yer alıyor. Premier Lig'de bu sezon 33 haftada 15 kez liderlik koltuğu el değiştirmesiyle birlikte rekabet üst seviyelere taşındı. Newcastle United, Brighton & Hove Albion ve Tottenham 1'er kez liderliğe yükselirken, Manchester City, Arsenal ve Liverpool ise 4'er kez zirveye çıkmayı başardı.
Gol krallığı yarışı kızıştı
Premier Lig'de bu sezon zirve yarışındaki heyecanın yanında bireysel performanslar da dikkat çekmeye devam ediyor. Gol krallığı yarışında rekabet sürerken, 20 golle zirvede Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland bulunuyor. Haaland'ı attığı 19 golle Aston Villa'dan Ollie Watkins takip ederken, Liverpool'dan Mohamed Salah, Newcastle United'tan Alexander Isak ve Bournemouth'tan Dominic Solanke ise 17'şer golle listenin devamında yer alıyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Premier Lig'de Zirve 6 Takım Arasında 15 Kez El Değiştirdi - Son Dakika
Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
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