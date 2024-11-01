Premier Lig devinden Arda Güler için çılgın takas teklifi

barış özcan:

Acaba boş olan siz misiniz? Dünyanın kabul ettiği üstelik Türk bir fotbolcuya balon diyen bu zumre ileride oynamaya başlayınca utanacak mı acaba. Onun mevkisinde oynayan oyuncuların piyasa değerleri 100 milyon EURO ve üzerinde ve bu çocuk daha 19 yaşında.