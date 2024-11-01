Premier Lig devinden Arda Güler için çılgın takas teklifi - Son Dakika
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Premier Lig devinden Arda Güler için çılgın takas teklifi

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Premier Lig devi Manchester United, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için ses getirecek bir takas teklifinde bulundu. İngiliz devi, Arda için Real Madrid'e 95 milyon euroya Ajax'tan transfer ettiği Antony'yi önerdi. Ancak Real Madrid Başkanı Florentino Perez bu teklifi geri çevirdi.

01.11.2024 10:53
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İspanyol devi Real Madrid forması giyen yıldız futbolcumuz Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

MANU'DAN TAKAS TEKLİFİ

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre, Premier Lig devi Manchester United genç yıldız Arda Güler için Real Madrid'e çılgın bir takas teklifinde bulundu.

İngiliz devi, Real Madrid'e 95 milyon euroya Ajax'tan transfer ettiği Antony'yi önerdi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise United'ın bu takas teklifini geri çevirdi.

Premier Lig devinden Arda Güler için çılgın takas teklifi

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Son Dakika Spor Premier Lig devinden Arda Güler için çılgın takas teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Tolga Karakaya:
    Bezdim daha ya boş hoş Arda Güler haberlerinden 13 12 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    haber bulamayinca ardayi sunlsr istedi bunlar istedi ohh miss 10 10 Yanıtla
  • Mehmet Eroğlu:
    Bu nası haber ağmk 9 9 Yanıtla
  • barış özcan:
    Acaba boş olan siz misiniz? Dünyanın kabul ettiği üstelik Türk bir fotbolcuya balon diyen bu zumre ileride oynamaya başlayınca utanacak mı acaba. Onun mevkisinde oynayan oyuncuların piyasa değerleri 100 milyon EURO ve üzerinde ve bu çocuk daha 19 yaşında. 8 3 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Bırakında oynasın en azindan Madrid paf takımının vazgecilmezi olsun. 20 milyona aldiniz adamın hayatını karartiyorsunuz. 4 1 Yanıtla
  • Adem GS:
    hele biraz daha oynamasın gor bak ne cilgin teklifler alacak..oynarsa alamaz ama.. 3 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Çevir gazı yanmasın 1 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Premier Lig devinden Arda Güler için çılgın takas teklifi - Son Dakika
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