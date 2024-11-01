İspanyol devi Real Madrid forması giyen yıldız futbolcumuz Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre, Premier Lig devi Manchester United genç yıldız Arda Güler için Real Madrid'e çılgın bir takas teklifinde bulundu.
İngiliz devi, Real Madrid'e 95 milyon euroya Ajax'tan transfer ettiği Antony'yi önerdi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise United'ın bu takas teklifini geri çevirdi.
Son Dakika › Spor › Premier Lig devinden Arda Güler için çılgın takas teklifi - Son Dakika
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