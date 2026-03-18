Quincy Promes kuzenini bıçakladığını itiraf etti

Spartak Moskova'nın eski yıldızı Quincy Promes hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hollandalı futbolcunun, 2020 yılında kuzenini bıçakladığını itiraf ettiği ortaya çıktı.
Nu.nl'de yer alan habere göre Promes'in yeni avukatları, olayın bir aile toplantısı sırasında gerçekleştiğini doğruladı. Yıldız futbolcunun kuzenini dizinden bıçakladığı kabul edildi.
Savunma tarafı ise olayın meşru müdafaa kapsamında yaşandığını savunarak Promes'in cezalandırılmaması gerektiğini ileri sürdü.
Geçtiğimiz yıl Hollanda savcılığının talebi üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'nden ülkesine iade edilen Promes hakkında iki ayrı dava açılmıştı. Amsterdam Bölge Mahkemesi, yıldız futbolcuyu kokain kaçakçılığından 6 yıl, kuzenine saldırıdan ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?