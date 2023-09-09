Radikal adım! Fenerbahçe'de istifa eden üyelere bütün kapılar kapandı - Son Dakika

Radikal adım! Fenerbahçe'de istifa eden üyelere bütün kapılar kapandı

Radikal adım! Fenerbahçe\'de istifa eden üyelere bütün kapılar kapandı
Son Güncelleme: 09.09.2023 16:06

Fenerbahçe, Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda alınan kararla, istifa eden üyelerin yeniden üye olmamasını kararlaştırdı. Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, bu maddenin mevcut haliyle kalması yönünde yönetim kurulunun karar değiştirdiğini belirtti. Yapılan oylama ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam ediyor. İlk kısımda yer alan maddeler arasındaki üyelik şartları ile ilgili 5 kişi görüşlerini bildirdi.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Üyelik şartları madde 6'da belirtilen ve içinde istifa eden üyenin yeniden üyelik işlemlerini yerine getirerek üye olabilmesine izin veren maddeye konuşmacılar tarafından tepki gösterildi.

KARAR DEĞİŞTİRİLDİ

Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, söz alarak bu maddenin mevcut haliyle kalması yönünde yönetim kurulunun karar değiştirdiğini belirtti.

OYLAMA KABUL EDİLDİ

Fethi Pekin, "Bize gelen talepler, öneriler doğrultusunda tüzük tadil metnimizde, istifa eden üyelerin başvurdukları takdirde tekrar kulübe üyeliğini öngördük; giriş ücretinin tamamını ödemesi kaydıyla. Hazirun da destek oldu. Nabız yoklamaya gerek kalmadı, madde mevcut şekliyle kalsın başkanım" dedi. Yapılan oylama ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Radikal adım! Fenerbahçe'de istifa eden üyelere bütün kapılar kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Radikal adım! Fenerbahçe'de istifa eden üyelere bütün kapılar kapandı - Son Dakika
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