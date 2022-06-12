Rafting Okul Sporları Türkiye finalleri Rize'de yapıldı - Son Dakika
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Rafting Okul Sporları Türkiye finalleri Rize'de yapıldı

12.06.2022 17:59
Rafting Okul Sporları Türkiye finalleri Rize'de yapıldı

Rafting Okul Sporları Türkiye finalleri Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresi'nde yapıldı.

Rafting Okul Sporları Türkiye finalleri Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresi'nde yapıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde dün başlayan Rafting Okul Sporları Türkiye finalleri müsabakaları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Rafting Okul Sporları Türkiye Finalleri yapıldı. 11-12 Haziran tarihlerinde Ardeşen Fırtına Deresi'nde bulunan parkurda gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Finalleri'ne 12 ilden 260 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Finaller sonrası dereceye girenlere ödülleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle verildi.

"Okul Sporları yarışları ile bin 700 sporcumuzu su ile tanıştırdık"

Okul Sporları yarışları hakkında bilgiler veren Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın yaptığı çalışma yenilenen Fırtına Vadisi'nde parkurumuzda 12 ilden 260 sporcumuz ile Okul Sporları Türkiye Finallerini gerçekleştiriyoruz. Hakkari, Van, Şırnak, Denizli, Muğla, Ordu, Siirt gibi illerimizden sporcularımız var. Okul Sporları yarışını ilk defa düzenledik burada. Ülke genelinde Okul Sporları yarışlarında bin 700 çocuğumuzu su ile tanıştırdık. Gençlik ve Spor Bakanı'mız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yüzme bilmeyen kalmasın kampanyası bu anlamda bize yol göstermiş oldu ve bin 700 çocuğumuzu su ile buluşturduk. Gelecek yıllarda bu yarışlarda bulunanların A ve B takımlarında yer alacaklar" dedi.

"Zap, Çukurca ve Beytüşşebap'ta kupa finalleri yapılacak"

Dünyanın en iyi yönetim belgesi alacak bir parkur müracaatı yaptıklarını ifade eden Yardımcı, "Fırtına Vadisi'ndeki bu parkurumuzun uluslararası parkur olması adına Dünya Rafting Federasyonu'muza dilekçelerimizi vereceğiz. Yozgat Çekerek'te bir dünya şampiyonası yapılabilir. Bu parkurumuzda da uluslararası bir şampiyona yapılması için hedef koyduk. 10 gün sonra bir hafta içerisinde Zap, Çukurca ve Beytüşşebap'ta kupa organizasyonları yapacağız" şeklinde konuştu.

"Dağdaki çakallara bizim kuzularımızı kaptırmayacağız"

Tunceli'de raftingin yaşının 8'e kadar düştüğünü ifade eden Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Zap, Çatak ve Dicle nehirlerinin buluşmasından dolayı bölge insanı rafting sporuna yatkındır. Dağdaki çakallara bizim kuzularımızı kaptırmayacağız. Terörle mücadelede her şeyi silahlı kuvvetlerden beklerseniz boşalan sahaları kimle dolduracaksınız. Devletin sıcak elini gençlerimize uzatıyoruz. Bu elin sayesinde Tunceli'de rafting yaşı 8'e kadar düştü ve çok önemli yatırımlar oluyor. Sporda inadına dostluk, inadına kardeşlik, inadına sevgi diyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

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Kaynak: İHA

Fırtına, Türkiye, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rafting Okul Sporları Türkiye finalleri Rize'de yapıldı - Son Dakika

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