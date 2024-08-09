RAMS Başakşehir, Berat Özdemir\'i transfer etti

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RAMS Başakşehir, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ettifaq forması giyen orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

RAMS Başakşehir, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ettifaq forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık sözleşme imzaladı. Konuya ilişkin İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan Pro League takımlarından Al Ettifaq kulübü oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık transfer sözleşmesi imzalamıştır. Berat Özdemir'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Berat Özdemir, bordo-mavili takımla çıktığı 39 resmi maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. - İSTANBUL