RAMS Başakşehir, Berat Özdemir'i transfer etti - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Berat Özdemir'i transfer etti

RAMS Başakşehir, Berat Özdemir\'i transfer etti

RAMS Başakşehir, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ettifaq forması giyen orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık sözleşme imzaladı.

09.08.2024 13:34
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RAMS Başakşehir, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ettifaq forması giyen orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

RAMS Başakşehir, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ettifaq forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık sözleşme imzaladı. Konuya ilişkin İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan Pro League takımlarından Al Ettifaq kulübü oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık transfer sözleşmesi imzalamıştır. Berat Özdemir'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Berat Özdemir, bordo-mavili takımla çıktığı 39 resmi maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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