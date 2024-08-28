RAMS Başakşehir ile St. Patrick\'s Athletic Berabere

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert (Macaristan)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk. 7 Kemen), Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek
St. Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia
Sarı kart: Dk. 36 Davidson (RAMS Başakşehir)
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında RAMS Başakşehir ile İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
5. dakikada sağ kanattan hareketlenen Elbouzedi, ceza sahasındaki Melia'yı topla buluşturdu. Melia'nın penaltı noktası civarından yerden yaptığı vuruşta, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
8. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasında Piatek savunmanın arkasına sarktı. Polonyalı futbolcunun kale sahası sağ çaprazından uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
29. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla Berkay Özcan ceza sahasında topla buluştu. Kale sahası önünde kaleciyi geçen Berkay'ın vuruşunda Sjöberg, çizgi üstünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
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