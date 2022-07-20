Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi

20.07.2022 18:58
Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi

34 yaşındaki Fransız gol makinesi Karim Benzema, geçtiğimiz yıl Real Madrid'in yerel ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarda aslan paya sahip isim oldu. Benzema'nın bu başarısında ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Fransız yıldız, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun her sezon kaslarından 1 kilo vererek esneme taktiği uyguladığı yöntemle futboluna da pozitif etkide bulundu.

Bir dönem sıkça eleştirilen Karim Benzema, bu sezon gösterdiği performansla övgülerin odak noktasında yer aldı. Ronaldo'nun ayrılığının ardından sırasıyla 30, 27 ve 30 gollük sezonlar geçiren Fransız forvet, geçtiğimiz sezon ise bu rakamı 44'e yükselterek Real Madrid kariyerinde büyük bir sükse yaptı.

RONALDO FORMÜLÜ

NTV Spor'un El Debate'den aktardığı habere göre,Benzema'nın başarısının arkasında Cristiano Ronaldo'nun kullandığı taktiğin aynısı yer alıyor. Karim Benzema aynı Portekizli süper yıldız gibi, her yıl kaslarından 1 kilo verme taktiğini kullanıyor. Fransız forvet bu sayede giderek daha elastik bir vücuda sahip oldu. 34 yaşındaki forvetin bu konuda peşinden gittiği Cristiano Ronaldo, bugün Benzema ile takım arkadaşı olduğu döneme göre 5 kilo daha az ağırlığa sahip.

YORUMLAR
500
İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor

Karim Benzema, Real Madrid, Cristiano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Galatasaray beklenen transferi resmen açıkladı: İsviçreli golcü Haris Seferovic Galatasaray'da
19:08 Dünyada Kovid-19 vakalarının artması sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: İlerleyen haftalarda daha fazla ölümler olabilir
18:58 Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi
18:41 Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti
18:15 Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı
18:13 Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 19:16:30. #1.13#
SON DAKİKA: Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement