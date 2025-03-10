Real Madrid'de Arda Güler kavgası - Son Dakika
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Spor

Real Madrid'de Arda Güler kavgası

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Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup ettiği maçta Arda Güler ve Endrick'in yedek kulübesinde kalması, taraftarlar arasında tartışmaları alevlendirdi. Carlo Ancelotti'nin iki genç oyuncuyu oyuna almayışı, taraftarları birbirine düşürdü. Sosyal medyada taraftarlardan biri, ''Arda Güler'i oynatmayan Carlo Ancelotti çünkü oyuncu yönetiminde iyi değil'' şeklinde eleştiri getirdi.

10.03.2025 15:12
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Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti. Maça yedek başlayan Arda Güler ve Endrick yine Carlo Ancelotti tarafından oyuna alınmadı. İtalyan teknik adamın bu kararı Real Madrid taraftarlarını birbirine düşürdü.

TARTIŞMALAR ÇIKTI

Genç futbolcuların oyuna alınmaması taraftarları birbirine düşürdü. Sosyal medyada bir Real Madrid taraftarı; "Arda Güler'i oynatmayan Carlo Ancelotti çünkü oyuncu yönetiminde iyi değil. Zidane gibi bir teknik direktör şimdiye kadar Arda/Endrick ve tüm kenar oyunculardan en iyi verimi alırdı. Bu bir antrenörlük sorunu" şeklinde bir eleştiri yaptı.

Başka bir taraftarı ise, "Endrick ve Arda Güler'in dakika alamadığı bir maç daha, bu koç tam bir rezalet. Bu kötü oyunla Ancelotti'nin şimdi lütfen gitmesi veya daha fazla genç oyuncu transfer etmemesi gerektiği konusunda fikir olmadan devam ediyoruz. Yeter artık" dedi.

Real Madrid\'de Arda Güler kavgası

Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'de Arda Güler kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Rh3485827:
    haber bulamıyormusunuz sürekli bi arda haberi 4 1 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Kardeşim bu bu denir adam futbol oynamaya real madride gidiyor hep yedekte gönderin gelsin Türkiye 5 0 Yanıtla
  • Emre Şimşek:
    baydı artık hep aynı haber 2 1 Yanıtla
  • Neowise Wise:
    bu devirde ya popçu ya topçu ya da onlyfansçi olacaksın. biz eşekler gibi çalışıyoruz ama karnımızı zor doyuruyoruz. adalet sadece kadın adından ibaret. 2 0 Yanıtla
  • caps lock:
    Demek ki orada başarı sağlayamadı. Bunu kabullenmek gerekir. Arda nın yerinde olsam oynayabileceğim bir takım bulurum kendime. 2 0 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    oynasa bir kişi eksik olurdu madrid..iyisi sokmamis oyuna.. 1 1 Yanıtla
  • Hakan1421:
    arda Gülerden bir halt olmaz, hız yok sürat Yok güç Yok 1 0 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Kaç ölü kaç yaralı vat 0 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    oynayınca ne yaptı ? gelsin türkiye de bile yedek kalır. fizik gücü sıfır. 2 maç sonra yanına bir adam koyarlar. o adam adım attırmaz. 0 0 Yanıtla
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