Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması - Son Dakika
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Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması

09.10.2022 17:07

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane eldiveni Iker Casillas, sosyal medya hesabından eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını kaldırdı. Casillas'ın bu paylaşımı, hakkında çıkan aşk iddialarına noktayı koymak için ironi maksadıyla yaptığı belirtildi.

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biri olan Real Madrid ve İspanya efsanesi Iker Casillas, sosyal medya hesabından yaptığı itirafla gündeme bomba gibi düştü.

"BEN BİR EŞCİNSELİM"

Eşcinsel olduğunu açıklayan Iker Casillas paylaşımında, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Efsane kalecinin paylaşımına yorum yapan İspanya Milli Takımı'ndan arkadaşı eski futbolcu Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek Casillas'a çarpıcı bir cevap verdi.

Eşcinsel olduğunu açıklayan Iker Casillas paylaşımını sildi! Olayın iç yüzü bambaşka çıktı

PAYLAŞIMI SİLDİ

Iker Casillas kısa bir süre geçtikten sonra yaptığı paylaşımı sildi. İspanyol basınından AS Gazetesi'nde çıkan habere göre, Casillas hakkında çıkan aşk dedikodularını sonlandırmak amacıyla ironi olarak bu paylaşımı yaptı. Ayrıca Efsane kaleciyi paylaşımı sonrası Real Madrid takip etmeyi bıraktı.

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Son Dakika Spor Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması - Son Dakika
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