Sivassporlu Rey Manaj, Alanyaspor maçında attığı golle gol sayısını 19\'a çıkardı

Fransa Büyükelçisi Gaziantep'teki depremzede çocukları ziyaret etti

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede çocukları ziyaret etti. Dumont ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yetkilileri, çocukların spor etkinliklerini izledi ve onlara yiyecek ve içecek ikram etti. Dumont, Fransa olarak depremzedelere yardım etmeye devam edeceklerini ve spora destek vermeyi planladıklarını belirtti.