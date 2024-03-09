Sivassporlu Rey Manaj, Alanyaspor maçında attığı golle gol sayısını 19\'a çıkardı

Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Alanyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın tek golü Rey Manaj'dan geldi. Maçın 64. dakikasında topla buluşan Manaj, serbest vuruştan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golcü oyuncu, Manaj golün ardından büyük sevinç yaşadı.
27 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 19'a çıkardı. Manaj 19 golün 4'ünü Türkiye Kupası'nda kaydetti. - SİVAS
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bandırmaspor, sahasında Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamayarak bir puana razı oldu.
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede çocukları ziyaret etti. Dumont ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yetkilileri, çocukların spor etkinliklerini izledi ve onlara yiyecek ve içecek ikram etti. Dumont, Fransa olarak depremzedelere yardım etmeye devam edeceklerini ve spora destek vermeyi planladıklarını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Corendon Alanyaspor'un gollerini 49. dakikada Hassan ve 79. dakikada Oğuz Aydın kaydederken, EMS Yapı Sivasspor'un tek golünü 64. dakikada Manaj attı. Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-1 kazandı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 29 maçta 35 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kemerburgaz Yüzme Havuzu'nun açılışını yaparken, Zeytinburnu'ndaki Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun temelini attı. Bakan Bak, Türkiye'de bir spor devrimi yaşandığını belirterek, ülke çapında son 5-6 yılda 10 milyondan fazla çocuğa yüzme öğretildiğini söyledi. Ayrıca, bağımlılıkla, uyuşturucuyla ve kötü alışkanlıklarla mücadele konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta Manaj'ın golüne karşılık olarak Hassan ve Oğuz Aydın'ın attığı gollerle Alanyaspor galip geldi. Sarı kartlar ise Caktas, Koita, Manaj, Balkovec ve Aliti'ye çıktı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Halkbank, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 11-25, 20-25, 17-25 şeklinde sonuçlandı.
Ergene ilçesinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliklerine 14 İlkokul ve 336 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, etkinliklerin amacının öğrencilere sporu sevdirmek ve geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak olduğunu belirtti. Etkinlikler 11 Mart'ta sona erecek.
Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası'na 53 ilden 940 sporcu katılıyor. Şampiyonaya ilgi büyük.
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