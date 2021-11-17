Rieker UJS Komarno: 3-0

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Szymon Pindral (xx) (Polonya), Atanas Varbanov (xx) (Bulgaristan)

ARKASSPOR: Ulaş (xxx), Hoag (xxx), Mustafa (xxx), Candido (xxxx), Efe (xxx), McDonnell (xxx), Caner (xxx), Mirza (xx), Bertuğ (xx), Batuhan (xx), Enis Ali (xx), Halit (xx), Burak (xx)RIEKER UJS KOMARNO: Kohut (xx), Kasperkevic (xx), Ogurcak (xx), Kasper (xx), Mlynarcik (xx), Kubs (xx), Pati-Nagy (xx), Rak (x), Szazvai (x), Forro (x), Santa (x)SETLER: 25-20, 25-16, 25-20

SÜRE: 61 dakika (21, 19, 21)

CEV Kupası 32'li finaller rövanş maçında Slovakya ekibi Rieker UJS Komarno'yu evinde 3-0 mağlup eden Arkasspor, rakibini eleyerek 16'lı finaller turunda Spor Toto ile eşleşti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-20, 25-16 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Arkasspor, ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. İzmir temsilcisi, 8 Aralık'ta deplasmanda Spor Toto ile ilk maçına çıkacak.

- İzmir