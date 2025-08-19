Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası Brezilya'da Başlıyor

Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Brezilya'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Rio de Janeiro kentinde 24 Ağustos tarihine kadar sürecek organizasyona bireysel kategoride 77 ülkeden 104 sporcu, grup kategorisinde ise 36 ülkeden 207 sporcu katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi bireysel kategoride Hatice Gökçe Emir, grup kategorisinde ise Anika Rashitov, Arina Iunıashina, Aleyna Gürsoy, İrem Sırcan, Melek Duru Özen ve Kseniia Iunıashina temsil edecek.

Hazırlıklarını tamamlayan milliler, organizasyonun yapılacağı Rio de Janerio kentine gitti.

Haziran ayında Estonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda, Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı "3 top 2 çember" aletinde 21.550 puanla 8'inci, Hatice Gökçe Emir ise genel tasnifte 107.250 puanla 13'üncü sırayı elde etmişti.