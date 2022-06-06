Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek

06.06.2022 18:14
Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek

DG Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımı ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

DG Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımı ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Çalımbay, yarın 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupayı Sivasspor başında alan Rıza Çalımbay, memleketinin takımıyla yeniden anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Çalımbay, 1 yıl daha takımı çalıştırma kararı aldı. Yönetim ile görüşmelerin ardından her konuda anlaşmaya varan Çalımbay, yarın stadyumda düzenlenecek imza töreni ile kendisini 1 yıl daha Sivasspor Teknik Direktörü yapacak sözleşmeye imza atacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek
Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek

YORUMLAR
500
Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensipte yeniden anlaştı Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensipte yeniden anlaştı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
18:06 Otobüste kadının fotoğraflarını çeken adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Telefonum bozuk, bazen kendi kendine fotoğraf çekiyor
17:57 Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı
17:49 Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge açıklaması
17:16 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 19:04:31. #1.11#
SON DAKİKA: Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement