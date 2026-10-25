Rıza Kayaalp, Astana'da 130 kiloda repesaj hakkı bulamayınca madalyasız kaldı - Son Dakika
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Rıza Kayaalp, Astana'da 130 kiloda repesaj hakkı bulamayınca madalyasız kaldı

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Rıza Kayaalp, Astana\'da 130 kiloda repesaj hakkı bulamayınca madalyasız kaldı
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Astana'daki 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen 130 kiloda çeyrek finalde Finlandiya'dan Matti Elias Kuosmanen'e 5-3 yenildi. Kuosmanen finale yükselemeyince repesaj hakkı elde edemeyen Rıza, organizasyonu madalyasız kapattı.

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Finlandiya'dan Matti Elias Kuosmanen'e yenildi.

Başkent Astana'daki organizasyonun ikinci gününde, grekoromen stil 130, 72 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye'yi 130 kiloda temsil eden Rıza Kayaalp, ilk maçında Hint Joginder Rathee'yi 9-0 teknik üstünlükle yendi.

Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile yaptığı ikinci tur maçını 4-0 kazanan Rıza, çeyrek finalde ise Finlandiya'dan Matti Elias Kuosmanen'e 5-3 mağlup oldu.

Dünya Şampiyonası'nda 2023'ten sonra yeniden mindere çıkan 37 yaşındaki Rıza, Fin sporcu Kuosmanen'in finale yükselememesi üzerine repesaj hakkı elde edemedi ve organizasyonu madalyasız kapattı.

"En fazla dünya şampiyonluğu yaşayan Türk güreşçi" ünvanının sahibi Rıza Kayaalp'in organizasyon tarihinde 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyası bulunuyor.

Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonalarında 13. altın madalyasını kazanarak Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kırmıştı.

Grekoromen stil 130 kiloda finale, Rıza Kayaalp'in 2026 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya maçında yendiği Macar Darius Attila Vitek ile İranlı Fardin Shaban Hedayati çıktı.

97 kiloda mücadele eden İbrahim Tığcı, ikinci turda yenildiği Rus Artur Sargsian'ın finale kalmasıyla repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. İbrahim'in bronz madalya şansı sürerken 72 kiloda ilk maçını kaybeden Cengiz Arslan elendi.

Dünya Güreş Şampiyonası, 1 Kasım Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA
Rıza KayaalpFinlandiyaDünyaSporSon Dakika

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