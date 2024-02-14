Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, finalde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'ndaki madalya sayısını 27'ye çıkardı.
Grekoromen sporcu Rıza Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olmak için mindere çıktı. Finalde Rus rakibi Sergey Semenov'a kaybeden Kayaalp, gümüş madalyada kaldı. Bu madalya Rıza Kayaalp'in Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'ndaki 27'nci madalyası oldu.
RIZA KAYAALP'TEN 12 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Rıza Kayaalp; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Kayaalp, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
5 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kariyerinde 5 tane de dünya şampiyonluğu bulunuyor. Kayaalp; 2011, 2015, 2017, 2019 ve 2022 yıllarında dünya şampiyonluğu yaşadı. Dünya şampiyonalarında 3 gümüş, 2 bronz madalyası da bulunan Kayaalp, toplamda 10 madalya kazanma başarısı gösterdi.
TEK EKSİK OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU
Daha önce Olimpiyat Oyunları'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'in hedefi altın madalya kazanmak. 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli güreşçi, altın madalyayı alarak tek eksiği olan olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak istiyor.
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