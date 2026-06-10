Rıza Kayaalp: "Sporcular Yeteneğini Ülkesi İçin Kullanmalı" - Son Dakika
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Rıza Kayaalp: "Sporcular Yeteneğini Ülkesi İçin Kullanmalı"

Rıza Kayaalp: "Sporcular Yeteneğini Ülkesi İçin Kullanmalı"
10.06.2026 16:58
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Rıza Kayaalp, basın toplantısında sporcuların yeteneklerini ülke adına kullanmaları gerektiğini belirtti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Bir sporcuda bir yetenek varsa onu sonuna kadar ülkesi adına kullanması gerekiyor. Bireysel düşünmemesi gerekiyor" dedi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da basın mensuplarıyla buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Kayaalp, kariyerindeki 13. Avrupa şampiyonluğunun kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi. En son kazandığı Avrupa Şampiyonluğu'nun uzun yıllar Türkiye'de kalacak bir rekor olduğunu da ayrıca belirten Kayaalp, bir sporcunun yeteneğini sonuna kadar ülkesi adına kullanması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Bir sporcuda bir yetenek varsa onu sonuna kadar ülkesi adına kullanması gerekiyor"

Kendisine ve diğer sporculara Türkiye adına düşen en önemli görevin ülkesini temsil etmek olduğunu belirten Kayaalp, "Bir sporcuda bir yetenek varsa onu sonuna kadar ülkesi adına kullanması gerekiyor. Bireysel düşünmemesi gerekiyor. Bize düşen de bu yeteneği ülkemiz adına sonuna kadar kullanabilmektir. Bu skoru yaptıysak seneye neden yapamayalım? Biz sporcu disiplini giymişiz" diye konuştu.

"Bir buçuk yıl boyunca çok zorlandım"

Yaklaşık 2 sene önce yediği doping cezası sürecine de ayrıca değinen Kayaalp, yasaklı maddeyi kasıtlı olarak kullanmadığını ifade ederek, "Bir buçuk yıl boyunca çok zorlandım. Beklemediğiniz bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Suçsuz olduğunuzu biliyorsunuz ama kamuoyu önünde bunun yükünü taşımak kolay olmuyor. Eğer yetenekleriniz varsa bunu başarı olarak, şampiyon olarak kazanın. Devlet bizi yetiştirdi, bizden başarı bekledi. Ben de bu ülkenin bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ettim" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rıza Kayaalp: 'Sporcular Yeteneğini Ülkesi İçin Kullanmalı' - Son Dakika

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