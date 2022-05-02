Rize Beldiyespor, play-off finali ilk maçında Yalova VIP'i 75-56 yendi - Son Dakika
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Rize Beldiyespor, play-off finali ilk maçında Yalova VIP'i 75-56 yendi

02.05.2022 20:13
Rize Beldiyespor, play-off finali ilk maçında Yalova VIP'i 75-56 yendi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off finali ilk maçında Rize Belediyesi ile HDI Sigorta Yalova VIP arasında oynanan Rize Belediyesi rakibine 19 sayı fark atarak karşılaşmayı 75-56 kazandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off finali ilk maçında Rize Belediyesi ile HDI Sigorta Yalova VIP arasında oynanan Rize Belediyesi rakibine 19 sayı fark atarak karşılaşmayı 75-56 kazandı.

Çaykur Rizespor Kulübü Eski Başkanı Hasan Kartal'ın da tribünden izlediği karşılaşmanın ilk çeyreği 16-14 Rize Belediyesi'nin üstünlüğüyle sona ererken, ev sahibi ekip ilk devreyi ise 39-23 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Rize ekibi son periyoda 61-43'lük skorla girdi. Dördüncü çeyrekte rakibine 14 sayı daha atan Rize Belediyesi, salondan 19 sayı farkla 75-56 galip ayrıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off finali ilk serisini 1-0 alan Rize ekibinde Marie Elise Benson 23 sayı, Sümeyya Özcan 20 sayı, Deniz Üstün 11 sayı, Cansu Öncel ve Arzu Asiye Özdemir 8'er sayı ve Aysude Yıldıztekin 5 sayı kaydetti. Yalova ekibinde ise Cierra Janay Dillard 14 sayı, Gözde Yürük 12 sayı, Miray Uzunoğlu 10 sayı, Aslı Sevinç 8 sayı, Nazlı Güler 6 sayı, Fatma Ata 3 sayı, Fatma Nur İçaçan 2 sayı ve Tuğçe Kanat 1 sayı kaydetti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek 2'nci takımın belirleyecek olan Play-Off finali maçlarının ikinci serisi 4 Mayıs Çarşamba günü Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda saat 16.00'da oynanacak. - RİZE

Rize Beldiyespor, play-off finali ilk maçında Yalova VIP'i 75-56 yendi
Rize Beldiyespor, play-off finali ilk maçında Yalova VIP'i 75-56 yendi
Rize Beldiyespor, play-off finali ilk maçında Yalova VIP'i 75-56 yendi
Rize Beldiyespor, play-off finali ilk maçında Yalova VIP'i 75-56 yendi
Rize Beldiyespor, play-off finali ilk maçında Yalova VIP'i 75-56 yendi

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Rize Belediyesi, Play Off, Yalova, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rize Beldiyespor, play-off finali ilk maçında Yalova VIP'i 75-56 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize Beldiyespor, play-off finali ilk maçında Yalova VIP'i 75-56 yendi - Son Dakika
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