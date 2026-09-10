Rize'de Kaçkar by UTMB heyecanı, 60'tan fazla ülkeden 2 bin sporcu gelecek - Son Dakika
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Rize'de Kaçkar by UTMB heyecanı, 60'tan fazla ülkeden 2 bin sporcu gelecek

Rize\'de Kaçkar by UTMB heyecanı, 60\'tan fazla ülkeden 2 bin sporcu gelecek
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 11-13 Eylül'de ikinci kez düzenlenecek Kaçkar by UTMB ile Rize'nin dünyanın önemli spor turizmi destinasyonlarından biri olarak öne çıkacağını belirtti. 6 kıta ve 60'tan fazla ülkeden 2 bini aşkın sporcunun katılacağı organizasyonun kentin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 11-13 Eylül tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek Kaçkar by UTMB ile Rize'nin dünyanın önemli spor turizmi destinasyonlarından biri olarak öne çıkacağını belirtti.

Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etkinliği olan Kaçkar by UTMB'nin 6 kıta ve 60'tan fazla ülkeden 2 bini aşkın sporcuyu Rize'de buluşturacağını ifade eden Bakan Bak, organizasyonun kentin uluslararası tanıtımına ve ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Bak, "Kaçkar by UTMB yalnızca bir spor organizasyonu değil, Rize'nin eşsiz doğal ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsattır. Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek sporcular ve ziyaretçiler, Kaçkar Dağları'nın yanı sıra Ayder Yaylası, Zil Kale, Fırtına Vadisi, Pokut, Sal ve Huser gibi eşsiz destinasyonları keşfetme fırsatı bulacak" dedi.

Organizasyonun şehir ekonomisine de önemli bir hareketlilik kazandıracağını vurgulayan Bakan Bak, "Konaklama, ulaşım, yeme-içme ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde ciddi bir ekonomik katkı oluşmasını bekliyoruz. Şimdiden bölgede rezervasyonlarda önemli bir artış yaşanıyor. Rize'nin spor turizmi potansiyelini dünyaya göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Kaçkar by UTMB'nin Rize'nin uluslararası marka değerini güçlendireceğini belirterek, "Rize sadece çayın başkenti değil; doğası, kültürü ve spor turizmi potansiyeliyle Türkiye'nin en özel şehirlerinden biridir. Kaçkarlar'da dünyayı buluşturacağız" diye konuştu.

Bakan Bak'tan Kaçkar daveti

Bakan Bak, tüm sporcuları ve sporseverleri 11-13 Eylül tarihlerinde Rize'ye davet ederek, "Kaçkarlar'ın zirvesinde, Rize'nin eşsiz doğasında dünyayı buluşturacağız. Bu büyük organizasyonun şehrimize, bölgemize ve ülkemizin spor turizmine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Etkinlik, Ekonomi, Eylül, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize'de Kaçkar by UTMB heyecanı, 60'tan fazla ülkeden 2 bin sporcu gelecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Kaçkar by UTMB heyecanı, 60'tan fazla ülkeden 2 bin sporcu gelecek - Son Dakika
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