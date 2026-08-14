Rizespor, Moussa Diakite'yi Transfer Etti - Son Dakika
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Rizespor, Moussa Diakite'yi Transfer Etti

Rizespor, Moussa Diakite\'yi Transfer Etti
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Çaykur Rizespor, Cadiz'den Moussa Diakite ile 1 yıl geçici, 3 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladı.

???????Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İspanya'nın Cadiz Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Moussa Diakite'yi transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Moussa Diakite ve Cadiz Kulübü ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

23 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı geçici, 3 yılı opsiyonlu olmak üzere sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, Mali A Milli Takımı formasını da terleten genç yetenek Moussa Diakite, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz, geçtiğimiz sezon Cadiz formasıyla 38 resmi maçta görev alarak istikrarlı bir performans sergilemişti."

Açıklamada ayrıca, "Moussa Diakite'ye Çaykur Rizespor ailesine 'hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

6 numaralı formayı giyecek Diakite'nin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Kaynak: AA

Rizespor, Cadiz, Spor, Son Dakika

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