Rockets, Şengün'ün 30 sayısına rağmen Mavericks'e yenildi - Son Dakika
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Spor

Rockets, Şengün'ün 30 sayısına rağmen Mavericks'e yenildi

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 30 sayısına rağmen Dallas Mavericks'e 116-105 kaybetti.

09.02.2025 10:46
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı maçta Dallas Mavericks'e 116-105 yenildi.

NBA'de 11 maç yapıldı. Mavericks'e konuk olan Rockets'ta yaklaşık 38 dakika süre alan Alperen Şengün, 30 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla oynadı.

Art arda 6, bu sezon 20. maçını kaybeden Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Jalen Green 24 ve Amen Thompson 20 sayı kaydetti.

Sezonun 28. galibiyetini alan Mavericks'te ilk maçına çıkan Anthony Davis, 26 sayı, 16 ribaunt, 7 asistle oynadı. Üçüncü çeyreğin sonlarında sakatlanan Davis, karşılaşmayı tamamlayamadı. Ev sahibi ekipte Max Christie 23, Naji Marshall ise 16 sayı üretti.

Lakers'ta Austin Reaves'ten 45 sayı

Los Angeles Lakers, sahasında Indiana Pacers'ı 124-117 mağlup etti.

Üst üste 5 olmak üzere 31. galibiyetine ulaşan Lakers'ta Austin Reaves, kariyer sayı rekoru kırdığı mücadeleyi 45 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle tamamladı. LeBron James ve Luka Doncic'in forma giymediği Lakers'ta Rui Hachimura 24 ve Gabe Vincent 12 sayı attı.

Pascal Siakam'ın 23 ve Tyrese Haliburton'ın 19 sayısı, Pacers'ın bu sezonki 22. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar:

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 116-105

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 124-117

Washington Wizards- Atlanta Hawks: 111-125

Orlando Magic- San Antonio Spurs: 112-111

Memphis Grizzlies- Oklahoma City Thunder: 112-125

Minnesota Timberwolves- Portland Trail Blazers: 114-98

Chicago Bulls- Golden State Warriors: 111-132

New York Knicks- Boston Celtics: 104-131

Phoenix Suns- Denver Nuggets: 105-122

Sacramento Kings- New Orleans Pelicans: 123-118

Los Angeles Clippers- Utah Jazz: 130-110

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rockets, Şengün'ün 30 sayısına rağmen Mavericks'e yenildi - Son Dakika

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