Roland Garros'ta Gauff ve Djokovic İlerledi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Coco Gauff ve tek erkeklerde Novak Djokovic 4. tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. gün akşam seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Djokovic, Avusturyalı rakibi Filip Misolic'i setlerde 6-3, 6-4 ve 6-2 yenerek üst tura çıktı.

Tek erkeklerde Arthur Fils, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilmesinin ardından rakibi Andrey Rublev dördüncü tura yükselirken Alexander Zverev, Jack Draper, Alexander Bublik ve Cameron Norrie rakiplerini yenerek tur atladı.

Coco Gauff üst tura çıktı

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Coco Gauff, Çek raket Marie Bouzkova'yı 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Tek kadınlarda ise Lois Boisson, Ekaterina Alexandrova, Hailey Baptiste ve Madison Keys tur atlayan diğer isimler oldu.