Ronaldo, Adidas Tekmelikleri Giyerek Nike İle Anlaşmasını Tehlikeye Attı

Yıllardan beri Nike ile sözleşmesi bulunan Ronaldo, Al Nassr'da oynadığı maçta Adidas'ın tekmeliklerini giydi. Bu durum, Nike ile olan anlaşmasının geleceğini sorgulatıyor.

ADİDAS TEKMELİĞİ GİYDİ

38 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın 5-0'lık Celta Vigo mağlubiyetinde ilk yarıda forma giydi. Ancak Portekizli yıldız, maçta Adidas X Pro tekmelikler takarak Nike ile olan kontratını tehlikeye attı.

YILLARDIR NIKE İLE ÇALIŞIYOR

Ronaldo, 2003'ten bu yana Nike ile kontratlı ve Amerikan devi ile 10 yıllık 147 milyon pound değerinde bir anlaşmaya sahip. Nike'ın en büyük sporcularından biri olan Ronaldo, markanın kramponlarını tanıttığı birçok TV reklamında yer aldı.