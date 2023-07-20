Ronaldo, Adidas Tekmelikleri Giyerek Nike İle Anlaşmasını Tehlikeye Attı - Son Dakika
Üye Girişi

Ronaldo, Adidas Tekmelikleri Giyerek Nike İle Anlaşmasını Tehlikeye Attı

20.07.2023 21:35

Cristiano Ronaldo, Al Nassr maçında Adidas X Pro tekmelikler takarak Nike ile olan kontratını tehlikeye attı. Ronaldo, yıllardır Nike ile çalışıyor ve markanın en büyük sporcularından biri olarak tanınıyor.

Yıllardan beri Nike ile sözleşmesi bulunan Ronaldo, Al Nassr'da oynadığı maçta Adidas'ın tekmeliklerini giydi. Bu durum, Nike ile olan anlaşmasının geleceğini sorgulatıyor.

ADİDAS TEKMELİĞİ GİYDİ

38 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın 5-0'lık Celta Vigo mağlubiyetinde ilk yarıda forma giydi. Ancak Portekizli yıldız, maçta Adidas X Pro tekmelikler takarak Nike ile olan kontratını tehlikeye attı.

YILLARDIR NIKE İLE ÇALIŞIYOR

Ronaldo, 2003'ten bu yana Nike ile kontratlı ve Amerikan devi ile 10 yıllık 147 milyon pound değerinde bir anlaşmaya sahip. Nike'ın en büyük sporcularından biri olan Ronaldo, markanın kramponlarını tanıttığı birçok TV reklamında yer aldı.

YORUMLAR
500
Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söyledikleri tepki çekti Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söyledikleri tepki çekti

Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Nike, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo, Adidas Tekmelikleri Giyerek Nike İle Anlaşmasını Tehlikeye Attı - Son Dakika


Son Dakika
21:31 Ronaldo, Adidas Tekmelikleri Giyerek Nike İle Anlaşmasını Tehlikeye Attı
21:27 Ah be Ronaldo! Bu kez öyle bir şey yaptıki rakip firmalar birbirine girecek
21:13 Kılıçdaroğlu'na canlı yayında zor soru: Genel başkanın değişmesi için daha ne olmalı?
21:09 Kılıçdaroğlu'na canlı yayında zor soru: Genel başkanın değişmesi için daha ne olmalı?
21:11 Beşiktaş'ın transferi Jean Onana İstanbul'a geldi
21:06 Taraftarın gözü yoldaydı! Jean Onana Beşiktaş için İstanbul'a geldi
20:57 İstanbul'da İndi-Bindi Ücreti 75 TL Olabilir İddiası
20:53 İstanbul'da indi-bindi taksi ücreti 75 TL mi oldu? İBB kaynaklarından iddialara yanıt
20:54 Merkez Bankası Faiz Artışı Beklentilerin Altında Kaldı
20:50 Merkez Bankası'nın faiz kararını dünya böyle gördü: Türkiye, enflasyonu dengelemek için üst üste ikinci kez faiz artırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 21:35:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ronaldo, Adidas Tekmelikleri Giyerek Nike İle Anlaşmasını Tehlikeye Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement