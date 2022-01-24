Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan görüşmeler sonucunda profesyonel oyuncularımızdan Burak Süleyman ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.