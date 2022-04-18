Sabri Çelik: MHK'nın yeni başkanı kimdir? - Son Dakika
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BBC

Sabri Çelik: MHK'nın yeni başkanı kimdir?

18.04.2022 17:17
Sabri Çelik: MHK'nın yeni başkanı kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Sabri Çelik'in getirildiğini açıkladı.

MHK üyeleri ise Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar ve Dursun Cumali Sucu oldu.

Süper Lig'de 13 hakemin liste dışı kalmasının ardından artan eleştiriler sonrası MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dün istifa etmişti.

Tahkim Kurulu, MHK'nın 13 hakemi Süper Lig görev listesinden çıkarması kararını iptal etmişti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir de iki hafta önce istifa etmişti.

Sabri Çelik kimdir?

MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğdu.

Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar çeşitli liglerde hakemlik yaptı.

Çelik, yaşı dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.

Daha önce 2004-2005 yıllarında ve 2019'da yaklaşık 5 ay yine MHK Başkanlığı yapan Çelik, birçok kez Avrupa kupalarında oynanan maçlarda UEFA adına gözlemcilik yapmıştı.

Çelik, son olarak 11 Aralık 2018 günü oynanan Galatasaray- Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.

Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.

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