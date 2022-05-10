Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu - Son Dakika
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Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu

10.05.2022 13:01

- Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu Sağlık-Sen Antalya Şubesi Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvası Sağlık-Sen Antalya Şubesi tarafından düzenlenen ve 30 takımın katıldığı Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvası açılış maçı ile başladı.

- Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu

Sağlık-Sen Antalya Şubesi Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvası

ANTALYA - Sağlık-Sen Antalya Şubesi tarafından düzenlenen ve 30 takımın katıldığı Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvası açılış maçı ile başladı.

30 takımın yer alacağı, Sağlık-Sen Antalya Şubesince düzenlenen sağlık çalışanları futbol turnuvası Sporland Halı Sahada düzenlenen kokteylin ardından açılış maçları ile başladı. Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan, hastane yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, yoğun pandemi döneminin ardından kurumlar arasında birlik beraberliği pekiştirmek için bu turnuvayı düzenlediklerini belirtti. Turnuvaya 5 grup halinde 30 takımın katıldığını dile getiren Kuluöztürk, "İnşallah takımlarımızın centilmence ve bol gollü bir turnuva geçirmesini bekliyoruz. Birbirimize kardeşçe, dostça bir şekilde bu turnuvanın sonuçlanmasını bekliyoruz. Özelliklede turnuvanın finalinde sürpriz bir hediyemiz olacak. Bu hafta itibari ile Gaziantep Şubesi de bir turnuvaya başladı. Temel amaçlarımızdan bir tanesi bu turnuvada birinci olan takımı Gaziantep'te birinci olan takımla karşı karşıya getirmektir. Onun haricinde kendi içimizdeki tertip komitesi ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla yapacağımız istişare doğrultusunda sürpriz bir hediyemiz olacak" diye konuştu.

"Büyük bir camiayız"

Kuluöztürk, desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ve Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Gürkan'a teşekkür etti. Başıbüyük, sağlıkçıların büyük bir camia olduğunu ifade ederek, " Bu ve benzeri organizasyonlar bizim bütün bir vücut haline gelebilmemizi sağlıyor. Şimdiden kazanan ve kaybeden hiç fark etmeksizin herkese başarılar diliyorum" dedi.

İl Sağlık Müdürü Başıbüyük ve Kuluöztürk'ün yaptığı başlama vuruşunun ardından turnuva açılış maçlarıyla devam etti.

Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu
Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu
Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu
Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu
Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu
Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sağlık çalışanları futbol turnuvasında buluştu - Son Dakika


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