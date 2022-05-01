Şahinbey Ampute'de çifte bayram - Son Dakika
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Şahinbey Ampute'de çifte bayram

01.05.2022 15:25
Şahinbey Ampute'de çifte bayram

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, bu yolda bir engeli daha aştı. Kendi evinde Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını ağırlayan mavi-beyazlı ekip Abderraouf Ouchenne ve Barış Telli'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak kendi evimizde Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını ağırladık. İki takımın da teknik ekibine ve sporcularına göstermiş oldukları centilmenlikten dolayı teşekkür ediyorum. Rakibimizi 2-1 mağlup ettik. Oldukça güzel ve zevkli bir karşılaşma oldu. Aldığımız galibiyetlerle şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürümeye çalışıyoruz. Bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey Ampute'de çifte bayram
Şahinbey Ampute'de çifte bayram
Şahinbey Ampute'de çifte bayram

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Ampute Futbol Takımı, Şahinbey, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şahinbey Ampute'de çifte bayram - Son Dakika


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