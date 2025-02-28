Sakarya Büyükşehir\'in dev adamları ligin son maçında kazanmak istiyor

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Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, normal sezonun son karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji'ne konuk oluyor. Play-off biletini alan Büyükşehir, 1 Mart Cumartesi günü saat 15.00'da oynayacağı mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor.

Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde ter döken Büyükşehir Basketbol Takımı, 16. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Eskişehir Birey Koleji'ne konuk olacak. Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma öncesi temsilcimizde moraller yerinde. Play-Off biletini geçtiğimiz maçı kazanarak alan Büyükşehir Basketbol Takımı, 1 Mart Cumartesi 15.00'da sahaya çıkacak. - SAKARYA