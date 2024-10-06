Sakarya\'da Gençlere Spor Fırsatı

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Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, yeni dönemde gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için 'Mahalleler Sporla Buluşuyor' projesini hayata geçireceklerini söyledi. Zengin, "Her ilçede gençlerimizin sporla buluşacağı alanlar oluşturmak istiyoruz. Çocuklarımızı ne kadar çok spora yakınlaştırırsak biliyoruz ki yarınlarımız da o kadar temiz olacaktır" dedi.

20'den fazla branşta 5 binden fazla sporcunun eğitim aldığı Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda Sakarya'yı en iyi şekilde temsil ediyor. Birçok milli sporcunun yetiştiği kulüpte Başkan Enes Zengin, yeni dönem hedeflerini açıkladı. Öncelikli hedeflerinin tüm gençleri sporla buluşturmak olduğunu dile getiren Başkan Enes Zengin, son dönemlerde artan ve küçük yaşlara kadar düşen bağımlılık sorunundan gençlerin sporla kurtulabileceğine vurgu yaptı. Bu çerçevede Sakarya'nın tüm mahallelerinde gençlere "Mahalleler Sporla Buluşuyor" projesiyle kapı açacaklarını ifade eden Zengin, tüm semtlerde spor alanları oluşturup etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

"Gençlerimizi sporla buluşturup kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı bir görev haline edindik"

Sakarya'nın bir spor şehri olduğunu aktaran Zengin, "Bizim genetiğimizde spor var. Her branşta Dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarmışız, milli takımlara sporcular göndermişiz. Bu minvalde bizler şehrin sporla olan bağını daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Her ilçede gençlerimizin sporla buluşacağı alanlar oluşturmak istiyoruz. Son zamanlarda artan ve yaşı oldukça küçülen bağımlılık sorunu var. Bu sorundan gençlerimizi sporla kurtarabiliriz çünkü spor demek zinde vücut, sağlıklı bir yaşam demektir. Spor kulübü olarak gençlerimizi sporla buluşturup kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı bir görev haline edindik"" dedi.

"Mahallelerde gençlerimizin sporla buluşacağı alanlar oluşturacak, etkinlikler düzenleyeceğiz"

Projenin detaylarından bahseden Zengin, "Gençlerimize daha fazla nasıl katkı sağlayabilir, onları spora nasıl teşvik ederiz, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu anlamda 'Mahalleler Sporla Buluşuyor' adında bir proje başlatacağız. Bu projeyle mahallelerde gençlerimizin sporla buluşacağı alanlar oluşturacak, etkinlikler düzenleyeceğiz. Bizim en büyük önceliğimiz şehrimizin çocuklarını sporla buluşturmak. Sakarya'da ki çocuklarımızı ne kadar çok spora yakınlaştırırsak biliyoruz ki yarınlarımız da o kadar temiz olacaktır. Bu hedefle azimle ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA