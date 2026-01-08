Okullar Arası Karate İl Birinciliği seçmelerinde Büyükşehir sporcuları 9 madalya kazandı - Son Dakika
Okullar Arası Karate İl Birinciliği seçmelerinde Büyükşehir sporcuları 9 madalya kazandı

Okullar Arası Karate İl Birinciliği seçmelerinde Büyükşehir sporcuları 9 madalya kazandı
08.01.2026 14:06  Güncelleme: 14:08
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları, Okullar Arası Gençler İl Birinciliği seçmelerinde başarılı performans sergileyerek 9 madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları, Camili Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Gençler İl Birinciliği seçmelerinde mücadele etti. Zorlu müsabakaların ardından Büyükşehir bünyesindeki 9 sporcu derece elde etmeyi başardı.

Adapazarı ilçesinde bulunan Camili Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Gençler İl Birinciliği seçmelerinde, müsabakalar sonucunda Zeynep Sare Erkan, Sümeyye Zeynep Akgün ve Miraç Merve Keleş kendi kategorilerinde birinci oldu. Aynı organizasyonda Sümeyye Turak, Ülkü Betül Harçlı ve Ahmet Kaan Yalçın ikincilik kürsüsüne çıkarken; Gökmen Yaşar, Elanur Türkmen ve Nazlı Elçin Özer ise üçüncülük elde ederek madalya kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Camili Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçmelerde dereceye giren tüm sporcular tebrik edilerek, başarılarının devamını diledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okullar Arası Karate İl Birinciliği seçmelerinde Büyükşehir sporcuları 9 madalya kazandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Okullar Arası Karate İl Birinciliği seçmelerinde Büyükşehir sporcuları 9 madalya kazandı - Son Dakika
