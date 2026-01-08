Okullar Arası Karate İl Birinciliği seçmelerinde Büyükşehir sporcuları 9 madalya kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları, Camili Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Gençler İl Birinciliği seçmelerinde mücadele etti. Zorlu müsabakaların ardından Büyükşehir bünyesindeki 9 sporcu derece elde etmeyi başardı.

Adapazarı ilçesinde bulunan Camili Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Gençler İl Birinciliği seçmelerinde, müsabakalar sonucunda Zeynep Sare Erkan, Sümeyye Zeynep Akgün ve Miraç Merve Keleş kendi kategorilerinde birinci oldu. Aynı organizasyonda Sümeyye Turak, Ülkü Betül Harçlı ve Ahmet Kaan Yalçın ikincilik kürsüsüne çıkarken; Gökmen Yaşar, Elanur Türkmen ve Nazlı Elçin Özer ise üçüncülük elde ederek madalya kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Camili Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçmelerde dereceye giren tüm sporcular tebrik edilerek, başarılarının devamını diledi. - SAKARYA