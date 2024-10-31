Sakaryalı Karateciler Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sakaryalı Karateciler Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Sakaryalı Karateciler Dünya Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcuları, Milli Takım aday kadrosuna seçilerek 22-24 Kasım tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Dünya Takımlar Kupası'na katılacak. Başarılı iki sporcu, Türk Bayrağını dalgalandırmak için yoğun antrenman yapıyor.

31.10.2024 09:22  Güncelleme: 09:24
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Gösterdikleri performansla Milli Takım aday kadrosuna seçilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcuları, 22-24 Kasım tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirilecek Dünya Takımlar Kupası'nda mindere çıkarak Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcuları Zümra Rezzan İm ve Fatih Şen, uluslararası alanda yeni bir başarıya daha imza atmaya hazırlanıyor. Gösterdikleri başarılarla dikkatleri üzerine çeken temsilcilerimiz, Milli Takım aday kadrosuna yer almayı başardı. 22-24 Kasım tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek Dünya Takımlar Kupası'na mindere çıkacak olan başarılı sporcularımız, Türk Bayrağı'nı dünya sahnesinde dalgalandıracak. İki başarılı karateci, zorlu İspanya sınavı için antrenmanlara yoğunlaştı. 19 Kasım'a kadar İstanbul'da kampa giren temsilcilerimiz, dev organizasyona altın madalya parolasıyla çıkacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryalı Karateciler Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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