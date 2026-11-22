Sakaryaspor 4-0 kazandı, Nesine 2. Lig'de gruplarda oynanan 13. hafta 17 maçla bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 13. hafta, gruplarda oynanan 17 müsabakayla tamamlandı. Haftanın maçlarında Sakaryaspor Serikspor'u 4-0, Seza Çimento Elazığspor Somaspor'u 4-1 yendi. Kırklarelispor Fethiyespor'u 5-0 yendi.
Futbolda Nesine 2. Lig'de 13. hafta, gruplarda oynanan 17 müsabakayla tamamlandı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Adana 01 FK: 2-1
Kütahyaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 1-0
Kırklarelispor- Fethiyespor: 5-0
Ekinciler İskenderunspor-MKE Ankaragücü: 0-3
Erzincan Futbol Yatırımları-Karacabey Belediyespor: 2-3
Beyoğlu Yeni Çarşı-Sultan Su İnegölspor: 4-0
Sakaryaspor- Serikspor: 4-0
52 Orduspor FK-12 Bingölspor: 2-3
Beyaz Grup
Somaspor-Seza Çimento Elazığspor: 1-4
Muşspor-Hatayspor: 5-1
Adana Demirspor-Aliağa Futbol: 1-3
Sebatspor-Güzide Gebzespor: 3-1
Ankaraspor-Çorluspor 1947: 1-2
68 Aksaray Belediyespor-ISBAŞ Isparta 32: 1-0
GMG Kastamonuspor-Efor Çay Erbaaspor: 0-3
İnegöl Kafkasspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 4-0
Menemen FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-1
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