Sakaryaspor, Bodrum FK\'ye yenilerek Süper Lig hasretini 17 sezona çıkardı

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Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrum FK'ye 3-1 yenilen Sakaryaspor'un Süper Lig hasreti 17 sezona çıktı.

Sezona teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde başlayan Sakaryaspor, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 5 puan topladı.

Sakarya temsilcisi, Taşkın'la yollarını ayırdıktan sonra 5. haftada takımı Tuncay Şanlı'ya emanet etti. Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u son dakika golüyle 3-2 yenerek 3. sıraya yükselen yeşil-siyahlı takım, 33. haftada evinde Tuzlaspor'a 2-0 yenilmesi sonrasında teknik direktör Şanlı ile yollarını ayırdı.

Sakarya ekibi, takımın başına getirilen Coşkun Demirbakan yönetiminde normal sezonda çıktığı tek maçta ligin son haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'i 60 puanla 3. sırada bitiren Sakarya temsilcisi, play-off finali oynamaya hak kazandı.

Finalde normal süresi 1-1 biten maçta Bodrum FK'ye uzatmalarda 3-1 yenilen yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'in kapısından döndü.

Beş sezonda play-off oynadı, ikinci kez finalde kaybetti

İlk kez 1981-1982'de Süper Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, üst üste 5 sezon burada yer aldı.

Sakarya ekibi, sonrasında 6 sezon Süper Lig, 20 sezon 1. Lig, 8 sezon 2. Lig ve 4 sezon da 3. Lig'de mücadele etti.

Yeşil-siyahlı takım, 1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023'te Süper Lig için play-off mücadelesi verdi.

1997-1998 ve 2005-2006'da play-off finalinden Süper Lig'e çıkan Sakarya temsilcisi, 1980-1981, 1986-1987 ve 2003-2004'te doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

2000-2001 sezonunda play-off finalinde Süper Lig'in kapısından dönen Sakarya ekibi, 2007-2008'de ise play-off yarı finalinde elendi.

Yeşil-siyahlı takım, geçen sezon 10 yılın ardından yükseldiği 1. Lig'de, play-off 1. turunda 120+2'nci dakikada kalesinde gördüğü golle Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

Bu sezon play-off finalinde Bodrum FK'ye 3-1 yenilen Sakaryaspor'un en son 2006-2007'de mücadele ettiği Süper Lig özlemi 17 sezona çıktı.