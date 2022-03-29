Sakaryaspor, Teknik Direktör Coşkundere ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakaryaspor, Teknik Direktör Coşkundere ile yollarını ayırdı

29.03.2022 15:06
Sakaryaspor, Teknik Direktör Coşkundere ile yollarını ayırdı

Sakaryaspor yönetimi, Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını karşılıklı olarak anlaşarak ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sakaryaspor yönetimi, Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını karşılıklı olarak anlaşarak ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider konumda olan Sakaryaspor, Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Tecrübeli teknik direktör bu sezon Sakaryaspor'un başında 31 lig maçına çıkarak 3 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 20 galibiyet elde edip, 2,19'luk puan ortalaması yakaladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Teknik sorumlumuz Ercümend Coşkundere ile karşılıklı anlaşma neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakaryaspor, Teknik Direktör Coşkundere ile yollarını ayırdı

YORUMLAR
500
Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı Hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: Baba-oğlu ölüm ayırdı Hatalı dönüş faciayla sonuçlandı: Baba-oğlu ölüm ayırdı Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak: 'Çok ciddi 2 puan kaybettik' Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak: 'Çok ciddi 2 puan kaybettik'

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Teknik Direktör Coşkundere ile yollarını ayırdı - Son Dakika


Son Dakika
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:16 Seda Sayan, "Mücevher alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira, neyin kafasındasınız?
16:08 Edirne'de 4 kişilik aile katliamında yeni detaylar: 4'ü de kafalarından vurulmuş!
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
15:58 Vefat eden hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Sağlık Bakanı Koca isyan etti
15:54 Sude'nin şarkılı göndermesi yerini buldu! Mert Öcal'dan "Aynı durumdayım" cevabı jet hızında geldi
15:42 Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında yeni gelişme! Başsavcılık'tan Valiliğe: Can güvenliği sağlanmalı
15:40 Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 16:43:59. #1.11#
SON DAKİKA: Sakaryaspor, Teknik Direktör Coşkundere ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement