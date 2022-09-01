Sakaryaspor kaptanı Oğuz Kocabal, sezonu kapatabilir - Son Dakika
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Sakaryaspor kaptanı Oğuz Kocabal, sezonu kapatabilir

01.09.2022 14:30
Sakaryaspor kaptanı Oğuz Kocabal, sezonu kapatabilir

Sakaryaspor'da, Tuzlaspor mücadelesinin ilk dakikalarında sakatlanan ve çapraz bağları kopan takım kaptanı Oğuz Kocabal, bugün ameliyata girecek.

Sakaryaspor'da, Tuzlaspor mücadelesinin ilk dakikalarında sakatlanan ve çapraz bağları kopan takım kaptanı Oğuz Kocabal, bugün ameliyata girecek. Sakatlığın ardından sezonu kapatma ihtimali de bulunan başarılı futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ameliyat sonrası netlik kazanacak.

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Tuzlaspor'u ağırlayan Sakaryaspor, rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltmişti. Büyük sevinç yaşayan yeşil-siyahlılara üzücü haber ise takım kaptanı Oğuz Kocabal'dan geldi. Kocabal, ilk yarının 5. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yapılan tekitler sonrasında sağ diz ön çapraz bağları koptuğu öğrenilen Oğuz'un bugün ameliyat edileceği bilgisine ulaşıldı.

Tecrübeli futbolcunun sakatlık ardından sezonu kapatma ihtimali de bulunurken, sahalardan ne kadar uzak kalacağı ameliyat sonrasında netlik kazanacak. - SAKARYA

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Sakaryaspor-Tuzlaspor maçının ardından Sakaryaspor-Tuzlaspor maçının ardından Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 2 Tuzlaspor: 0 Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 2 Tuzlaspor: 0
Kaynak: İHA

Oğuz Kocabal, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor kaptanı Oğuz Kocabal, sezonu kapatabilir - Son Dakika

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