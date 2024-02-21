Sakaryaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Sakaryaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Sakaryaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk olacağı Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve istasyon çalışmasıyla gerçekleştirildi. Yeşil-siyahlılar, Eyüpspor ile yapacakları maçtan 3 puan almayı hedefliyor.

21.02.2024 17:56  Güncelleme: 17:58
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk olacağı Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı ve istasyon çalışması ile devam etti. Antrenman taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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