Taner Taşkın: "Bizim adımıza maç çok farklı olabilirdi" - Son Dakika
Üye Girişi

Taner Taşkın: "Bizim adımıza maç çok farklı olabilirdi"

04.09.2022 19:11
Taner Taşkın: "Bizim adımıza maç çok farklı olabilirdi"

Sakaryaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bugün ilk devre ve ikinci devrede Sakaryaspor'a hiç alan vermedik.

Sakaryaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bugün ilk devre ve ikinci devrede Sakaryaspor'a hiç alan vermedik. Bizim adımıza maç çok farklı olabilirdi" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Geçen hafta Altay müsabakasını çok iyi bir sonuçla kazanmıştık. İç sahada bir hafta evvel hem biz hem taraftarımız üzülmüştük. Yeni bir takımız, her hafta gelişerek ve ivme kazanarak ilerliyoruz. Bugün ilk devre ve ikinci devrede Sakaryaspor'a hiç alan vermedik. Yediğimiz gol de bireysel hatadan kaynaklı bir goldü. Hiç pozisyon vermeden birçok pozisyona girdik. Bizim adımıza maç çok farklı olabilirdi. Her şeyden önemlisi takım halinde oynamayı iyi yapan, coşkusu yerinde olan ve sahada ne yaptığını bilen bir oyuncu grubu vardı. Lig uzun bir maraton. Her hafta hanemize puanlar yazdırmak zorundayız" diye konuştu. - ANKARA

YORUMLAR
500
İlker Püren: 'Oyun ve sonuçtan mutlu değilim' İlker Püren: 'Oyun ve sonuçtan mutlu değilim' Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taner Taşkın: 'Bizim adımıza maç çok farklı olabilirdi' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:33 Galatasaray, ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı!
18:27 CHP milletvekili Gürsel Tekin, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Elbette verilebilir
18:02 Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş
17:52 Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok
17:25 Rusya, Çin ve Hindistan Sibirya'da buluştu! 50 bin askerle dev bir tatbikat yaptılar
17:23 MHP lideri Bahçeli seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek 6'lı masaya seslendi: Mutlaka sorgulanmalı
17:16 Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, satın aldığı 3 limon için verdiği paraya isyan etti: Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum
16:46 Ekranlara ara veren Azra Akın bir düğüne gitti! Son fotoğrafına beğeni yağdı
16:41 Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor
16:28 Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 19:12:42. #1.11#
SON DAKİKA: Taner Taşkın: "Bizim adımıza maç çok farklı olabilirdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement