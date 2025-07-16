Sakaryaspor, Oğuzhan Açıl\'ı Transfer Etti

Sakaryaspor, 25 yaşındaki stoper Oğuzhan Açıl'ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, 25 yaşındaki stoper Oğuzhan Açıl ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Oğuzhan Açıl ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize Yeşil-Siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA