Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın Atko Grup Pendikspor ile evinde karşılaşacak.
Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla hazırlıklarını tamamlayan Sakarya ekibi, maç saatini beklemeye başladı.
Yeşil-siyahlı takımda kırmızı kart cezalısı Lukasz Zwolinski, maçta forma giyemeyecek.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yarın saat 20.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek.
Ligde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 18. sırada bulunan Sakarya temsilcisi, Pendikspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor Pendikspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?