Sakaryaspor, Play-off Oynamaya Hak Kazandı - Son Dakika
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Sakaryaspor, Play-off Oynamaya Hak Kazandı

Sakaryaspor, Play-off Oynamaya Hak Kazandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligin bitimine 2 hafta kala play-off oynamaya hak kazandı. Deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 90+6'ncı dakikada bulduğu golle 3-2 yenen Sakarya temsilcisi, bu sonuçla play-off oynamayı garantiledi. Sakaryaspor, 3. sırada yer alarak kalan iki haftada yerini koruması halinde direkt final maçı yapacak.

29.04.2024 13:19
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligin bitimine 2 hafta kala play-off oynamaya hak kazandı.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 90+6'ncı dakikada bulduğu golle 3-2 yenen Sakarya temsilcisi, bu sonuçla play-off oynamayı garantiledi.

Ligin normal sezonunu üçüncü bitirecek takımın doğrudan finale yükseleceği play-off sisteminde 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımlar, finaldeki diğer ekip olmak için mücadele edecek.

Tuzlaspor'u konuk edecek ve Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak olan 57 puanla 3'üncü sıradaki Sakaryaspor, kalan iki haftada yerini koruması halinde direkt final maçı yapacak.

Ligin ilk yarısını 11 maçlık yenilmezlik serisiyle kapatan Sakarya temsilcisi, sahaya çıktığı 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 32 puanla devreyi 4'üncü sırada tamamladı.

İkinci yarıda inişli-çıkışlı performans sergileyen yeşil-siyahlı ekip, 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 25 puan topladı.

Sakaryaspor'un 2007-2008 sezonundan sonraki lig serüveni

2001-2002'den bu yana 9 sezon 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, 2 sezon ise Süper Lig'de yer aldı.

Sakarya ekibi, 2004-2005 sezonunda 5 yılın ardından yükseldiği Süper Lig'i 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düştü.

Bir sezon sonra Süper Lig'e yükselmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, 2006-2007 sezonunda tekrar 1. Lig'e düşmekten kurtulamadı.

Sakaryaspor, 1. Lig'de toplamda 15 hafta lider kaldığı 2007-2008 sezonunda son haftalarda kaybettiği puanlardan dolayı ilk 2 dışında kaldı.

Yeşil-siyahlı ekip, söz konusu sezonun play-off yarı finalinde normal süresi 2-2 biten maçta Boluspor'a penaltılarda 5-3 yenilerek elendi.

Bu sezonun ardından ekonomik sıkıntılar yaşayan Sakaryaspor, 3 sezon 1. Lig, 8 sezon 2. Lig, 4 sezon ise 3. Lig'de mücadele etti.

Sakarya temsilcisi, geçen sezon play-off 1. turunda 120+2'nci dakikada kalesinde gördüğü golle Eyüpspor'a 1-0 yenilerek elendi.

Kaynak: AA

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