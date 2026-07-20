Sakaryaspor, Yalçın Kılınç'ı Transfer Etti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 37 yaşındaki defans oyuncusu Yalçın Kılınç'ı transfer etti.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yalçın Kılınç ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Yalçın." ifadelerine yer verildi.

Kılınç, geçen sezon Mardin 1969 Spor'da forma giymişti.