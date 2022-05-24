Salihli Adalaspor'da hedef 1. Amatör

Altı yıl aradan sonra yeşil sahalara geri dönen Salihli Adalaspor'da öncelikli hedef 1.Amatör Küme'ye yükselmek.

Salihli'yi amatör liglerde yıllardır temsil eden ancak maddi sıkıntılar nedeniyle liglerden 6 yıldır uzak kalan Adalaspor, Kulüp Başkanı Suat Pekçolak öncülüğünde yeniden liglere geri dönüş yaptı. Bu sezon Manisa 2. Amatör Küme'de mücadele eden Teknik Direktör Levent Yıldız yönetimindeki Adalaspor, geride kalan 3 haftada elde ettiği 2 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 7 puanla grupta liderliğini sürdürüyor. Lige 3-0'lık Turgutlu Egelispor galibiyeti ile başlayan Mavi-Beyazlılar, 2. haftada Karakurt Kasabası Gençlikspor'u 4-1 yendi. Ligin 3. haftasında en yakın takipçisi olan Alaşehir Kavaklıdere Gençlikspor'un konuğu olan Yeşil-Beyazlılar, deplasmandan 3-3 beraberlikle döndü.

6 yıl sonra Adalaspor'u yeniden hayata geçirdiklerini anlatan Kulüp Başkanı Suat Pekçolak, "Bu yıl hedefimiz 1. Amatör Küme'ye çıkmaktır. Daha sonraki yılarda ise Adala ve Salihli'yi daha üst liglerde temsil etmek istiyoruz" dedi. - MANİSA