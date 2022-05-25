Salihli Belediyesi Atış Poligonu Mesir Kupasına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Salihli Belediyesi Atış Poligonu Mesir Kupasına ev sahipliği yapıyor

25.05.2022 16:49
Salihli Belediyesi Atış Poligonu Mesir Kupasına ev sahipliği yapıyor

Salihli Belediyesi ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu'nda Mesir Kupası gerçekleştirilecek.

Salihli Belediyesi ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu'nda Mesir Kupası gerçekleştirilecek. Uluslararası Atış Poligonunda 27-28 ve 29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan ve 3 gün sürecek turnuvada 120 sporcu, ulusal ve bölgesel büyük erkek, veteran ve genç erkek kategorilerinde ödül kazanmak için mücadele verecek.

Salihli Belediyesi tarafından Kabazlı Mahallesi'nde 44 dönüm alan üzerine yapılan Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonu, hafta sonu düzenlenecek olan Mesir Kupası'na ev sahipliği yapacak. 2019 yılında Türkiye'de ilk defa düzenlenen Grand Prix yarışmalarıyla hizmete açılan Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonu, milli atıcılar Dilara Kızılsu, Nihan Gürer, İzel Aydın, Alp Kızılsu, Oğuzhan Tüzün ve Erdinç Kebapçı tarafından çok beğenilmişti.

Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük trap skeet atış poligonunu Salihli'ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, uluslararası standartlara sahip olan poligonun milli atıcılar ve sporcular ile Salihli'de bin 800 üyesi bulunan Avcılar Kulübü Derneği üyelerine hizmet verdiğini söyledi. Trap Skeet Atış Poligonunun aynı zamanda uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Başkan Kayda, hafta sonu Türkiye genelinden atıcıların katılımıyla gerçekleştirilecek olan Mesir Kupası'na atıcılık sporuna ilgi duyan herkesi davet etti. - MANİSA

Salihli Belediyesi Atış Poligonu Mesir Kupasına ev sahipliği yapıyor
Salihli Belediyesi Atış Poligonu Mesir Kupasına ev sahipliği yapıyor
Salihli Belediyesi Atış Poligonu Mesir Kupasına ev sahipliği yapıyor

YORUMLAR
500
MYP lideri Yılmaz gündemi değerlendirdi MYP lideri Yılmaz gündemi değerlendirdi Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi
Kaynak: İHA

Salihli Belediyesi, Atıcılık, Türkiye, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salihli Belediyesi Atış Poligonu Mesir Kupasına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:07:31. #1.13#
SON DAKİKA: Salihli Belediyesi Atış Poligonu Mesir Kupasına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement