Salomon Çeşme Yarı Maratonu\'nda ödüller sahiplerini buldu

10.05.2026 20:53  Güncelleme: 21:03
Çeşme'de düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 43 ülkeden 3 bin 450 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

4. Salomon Çeşme Yarı Maratonu tamamlandı. 43 ülkeden 3 bin 450 sporcunun katıldığı organizasyon sonunda 5 kilometrelik Gün Batımı Koşusu, Çeşme 10K Yol Koşusu ve 21 kilometrelik Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de, Salomon'un isim sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Çeşme 10K Yol Koşusu ve 21K Salomon Çeşme Yarı Maratonu koşuldu.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu (21K) saat 08.00'de Çeşme şehir merkezinden başlayıp aynı noktada da finişi gördü. 10K Koşusu da saat 09.00'da Alaçatı şehir merkezinden başlayıp, Çeşme şehir merkezinde tamamlandı.

Yarışların startını; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme Belediyesi Spor Müdürü Yavuz Yaşar, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu verdi.

43 ülkeden 3 bin 450 sporcu yarıştı

Salomon Çeşme Yarı Maratonu bu sene toplamda 43 ülkeden 3 bin 450 sporcuya ev sahipliği yaptı.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Kazakistan, Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Kırgızistan, Azerbaycan, İsviçre, Fas, Gürcistan, Endonezya, İtalya, Filipinler, Kanada, KKTC, İran, Ürdün, Japonya, Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Cezayir, Mısır, İspanya, Finlandiya, Macaristan, Hindistan, Irak, Güney Kore, Litvanya, Letonya, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Çad ve Tunus'tan sporcular yer aldı.

Argeus Travel & Events tarafından, Salomon'un isim sponsorluğundaki organizasyon, Çeşme Kaymakamlığı'nın desteği ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla, Garmin sponsorluğunda, Züber, PT Academy ürün/hizmet sponsorluğunda koşulurken, etkinliğin sosyal sorumluluk ortaklığını ise Adım Adım üstlendi.

Çocuklar da parkura çıktı

Salomon Çeşme Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen Çeşme Çocuk Koşusu da renkli görüntülere sahne oldu. Saat 12.00'de Çeşme şehir merkezinden start alan organizasyonda çocuk sporcular büyük heyecan yaşarken, aileler de yarışa yoğun ilgi gösterdi. Minik sporcular, kendileri için hazırlanan parkurda keyifli anlar yaşadı. Yarış sonrası da 10 çocuk sporcuya çekilişle bisiklet hediye edildi.

Dereceye girenler belli oldu

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi.

Ödülleri; Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Enver Yılmaz, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş ve Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu takdim etti.

Parkurlarda dereceye girenler şöyle:

21K Salomon Çeşme Yarı Maratonu

Erkekler:

1 - Üzeyir Söylemez 1: 11: 52.81 (Türkiye)

2 - Nihat Bilici 1: 13: 25.13 (Türkiye)

3 - Suat Karoğlu 1: 18: 49.76 (Türkiye)

Kadınlar:

1 - Özlem Özgün 1: 32: 22.06 (Türkiye)

2 - Betül Şen Tanrıverdi 1: 32: 35.22 (Türkiye)

3 - Gülşen Çerçi 1: 33: 50.92 (Türkiye)

Çeşme 10K Yol Koşusu

Erkekler:

1 - Muhammed Kül 0: 31: 57.84 (Türkiye)

2 - Keremcan Çelik 0: 33: 35.69 (Türkiye)

3 - Ufuk Arda 0: 33: 39.18 (Türkiye)

Kadınlar:

1 - Anna Kantarmış 0: 40: 45.52 (Türkiye)

2 - Esen Cıvlan 0: 42: 02.22 (Türkiye)

3 - Selma Altundis 0: 42: 57.68 (Türkiye)

5K Gün Batımı Koşusu

Erkekler

1 - Emir Salih Karakuzu 0: 19: 47.36 (Türkiye)

2 - Savas Spanudis 0: 20: 07.34 (Yunanistan)

3 - Alexandros Nikolakis 0: 20: 47.36 (Yunanistan)

Kadınlar

1 - Ravza Aktan 0: 23: 12.67 (Türkiye)

2 - Maria Moniodi 0: 24: 17.69 (Türkiye)

3 - Doğa Gürsoy 0: 28: 39.17 (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Etkinlik, Spor

