Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Halkbank: Micah Maa, Bruno, Mert Matic, Abdel, Oğuzhan Doğruluk, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Serhat Çoşkun, Aslan Ekşi)
Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Filip, Abdullah Çam ( Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Berkan Eryüz, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan, Caner Pekşen)
Setler: 25-22, 25-17, 25-17
Süre: 81 dakika (30, 25, 26)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında Halkbank, sahasında Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.
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